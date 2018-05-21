Аэропорт якутского села Зырянка подтопило паводком

21.05.18 07:19

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 мая. Interfax-Russia.ru - Произошло частичное подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

Данное явление происходит ежегодно, так как взлетная полоса располагается ниже пойменной части реки Колыма. У поселка Зырянка наблюдается подъем уровня воды и выход воды на пойму.

"В превентивных целях дирекцией ФКП (Федерального казенного предприятия - ИФ) "Аэропорты Севера" для недопущения возникновения аварийных ситуаций принято решение по ограничению работы аэропорта поселка Зырянка по приему и отправке воздушного судна типа Ан-24 и Ан-26", - говорится в сообщении.

Сообщается, что аэропорт открыт для приема вертолетной техники. Произведен демонтаж светосигнальных устройств и технического оборудования со взлетной полосы.