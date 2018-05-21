Тяжело пострадавший при жесткой посадке вертолета будет доставлен в областную больницу в Благовещенск

21.05.18 07:22

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

21 мая.Interfax-Russia.ru - Один из пострадавших при жесткой посадке частного вертолета в Тугуро-Чумиканском районе будет доставлен бортом санавиации в областную больницу Благовещенска, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель главного врача по лечебной части Экимчанской районной больницы Светлана Орликова.

"39-летний мужчина с травмой позвоночника сейчас находится в реанимации. За ним вылетел борт санавиации из Благовещенска. Дальнейшее лечение он будет проходить в областной больнице", - сказала С.Орликова.

По ее словам, у второго пострадавшего сотрясение мозга и рассечена бровь. Он самостоятельно покинул больницу.