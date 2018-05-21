Регионы Сибири в 2018г получат более 15 млрд руб. на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги"

21.05.18 07:27

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 мая. Interfax-Russia.ru - Объем федерального финансирования проекта "Безопасные и качественные дороги" в регионах Сибири в 2018 году составит более 7,5 млрд рублей, сообщил замглавы Росавтодора Игорь Астахов на окружном совещании по реализации проекта в Новосибирске в пятницу.

"Общий объем средств составляет 15 млрд 638 млн рублей, это 645 объектов", - сказал он.

На сегодняшний день заключены контракты на 82% объектов, самый низкий показатель - 23% - в Омской области.

В 2017 году на реализацию проекта в Сибири было выделено 13,2 млрд рублей, однако 1,1 млрд рублей освоено не было, сказал И.Астахов.

В свою очередь, полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил, что предстоит отремонтировать 950 км дорог.