|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.05.18 07:29
Несколько десятков домов, детсад и школа подтоплены грунтовыми водами в Хакасии
"Поступило сообщение о подъеме уровня грунтовых вод в селе Новотроицкое. Грунтовые воды подтопили погреба в 30 частных домах. Также вода находится в подвалах детского сада и школы. Эвакуация граждан, а также прекращение учебного процесса не требуются", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивается, что такая проблема в селе Новотроицком происходит ежегодно, и связана она с природными явлениями: из-за обильных осадков весной сильно наполнились местные озера. По оценке специалистов, большой объем воды "давит" грунтовую воду, в результате чего и происходит ее подъем.
"Ситуация не является критичной, сильных затоплений не прогнозируется. В населенном пункте установлены водопонижающие установки для борьбы с грунтовыми водами", - подчеркивается в пресс-релизе.
Глава региона Виктор Зимин поручил республиканским и местным органам власти продолжать круглосуточный мониторинг обстановки, оказывать всю необходимую помощь гражданам.
|
Interfax-Russia.ru – Экс-замглавы Минкультуры Пирумов вновь задержан, на этот раз по делу о хищении 450 млн рублей, выделенных на строительство Эрмитажа.
.
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket