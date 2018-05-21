Несколько десятков домов, детсад и школа подтоплены грунтовыми водами в Хакасии

21.05.18 07:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

21 мая. Interfax-Russia.ru - Три десятка жилых домов в селе Новотроицкое оказались подтопленными из-за подъема уровня грунтовых вод, сообщает пресс-центр правительства Хакасии.

"Поступило сообщение о подъеме уровня грунтовых вод в селе Новотроицкое. Грунтовые воды подтопили погреба в 30 частных домах. Также вода находится в подвалах детского сада и школы. Эвакуация граждан, а также прекращение учебного процесса не требуются", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что такая проблема в селе Новотроицком происходит ежегодно, и связана она с природными явлениями: из-за обильных осадков весной сильно наполнились местные озера. По оценке специалистов, большой объем воды "давит" грунтовую воду, в результате чего и происходит ее подъем.

"Ситуация не является критичной, сильных затоплений не прогнозируется. В населенном пункте установлены водопонижающие установки для борьбы с грунтовыми водами", - подчеркивается в пресс-релизе.

Глава региона Виктор Зимин поручил республиканским и местным органам власти продолжать круглосуточный мониторинг обстановки, оказывать всю необходимую помощь гражданам.