Новая ледовая арена в Новосибирске должна быть построена к середине 2022 года

21.05.18 07:31

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 мая. Interfax-Russia.ru - Врио новосибирского губернатора Андрей Травников поставил задачу построить новую ледовую арену в Новосибирске к середине 2022 года, в 2023 году на ней пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею.

"Международная федерация хоккея утвердила новый 10-летний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира, чемпионат 2023 года пройдет в Новосибирске. (...) Строительная готовность (нового стадиона - ИФ) должна быть к середине 2022 года", - сказал А.Травников на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

Он отметил, что в ближайшее время должен быть согласован эскизный проект будущего сооружения, которое в перспективе станет ядром спортивного кластера в левобережной части Новосибирска.

Он также поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю подготовить планы по благоустройству прилегающей территории, строительству набережной и станции метро "Спортивная".

А.Травников также сообщил, что в июне Заксобрание региона рассмотрит вопрос о выделении средств на начало строительных работ из регионального бюджета.

Кроме того, сказал врио губернатора, необходимо использовать и действующий ледовый дворец спорта "Сибирь", и поручил проанализировать, какие ремонтные работы необходимо в нем провести.

Предполагается, что строительство арены может начаться уже в конце текущего года.