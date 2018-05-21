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21.05.18 07:31
Новая ледовая арена в Новосибирске должна быть построена к середине 2022 года
"Международная федерация хоккея утвердила новый 10-летний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира, чемпионат 2023 года пройдет в Новосибирске. (...) Строительная готовность (нового стадиона - ИФ) должна быть к середине 2022 года", - сказал А.Травников на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.
Он отметил, что в ближайшее время должен быть согласован эскизный проект будущего сооружения, которое в перспективе станет ядром спортивного кластера в левобережной части Новосибирска.
Он также поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю подготовить планы по благоустройству прилегающей территории, строительству набережной и станции метро "Спортивная".
А.Травников также сообщил, что в июне Заксобрание региона рассмотрит вопрос о выделении средств на начало строительных работ из регионального бюджета.
Кроме того, сказал врио губернатора, необходимо использовать и действующий ледовый дворец спорта "Сибирь", и поручил проанализировать, какие ремонтные работы необходимо в нем провести.
Предполагается, что строительство арены может начаться уже в конце текущего года.
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