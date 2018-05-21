Авиакомпания Hunnu Air с июня начнет выполнять рейсы из Монголии в КНР через Бурятию

21.05.18 07:51

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 мая. Interfax-Russia.ru - Монгольская авиакомпания Hunnu Air получила разрешение от официальных властей КНР на выполнение рейсов из Улан-Батора в Хайлар и Маньчжурию с посадкой в аэропорту Улан-Удэ, сообщает министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Полеты по обоим направлениям планируется осуществлять дважды в неделю. Первый рейс по маршруту "Улан-Батор - Улан-Удэ - Маньчжурия" стартует в конце июня. Начало полетов по второму направлению пока не называется.

"Данные маршруты дадут возможность российским, монгольским и китайским пассажирам беспрепятственно путешествовать между 3 странами", - говорится в сообщении.