Энергоснабжение, нарушенное из-за грозы, частично восстановлено в Свердловской области

21.05.18 08:39

© РИА Новости. Кирилл Брага

21 мая. Interfax-Russia.ru - Энергетики частично восстановили электроснабжение жителей Свердловской области, которые остались без света в результате грозы в воскресенье, сообщает департамент информационной политики губернатора.

"Подача ресурса полностью возобновлена в 21 муниципалитете - свет вернулся в дома более чем 48 тыс. потребителей", - говорится в сообщении со ссылкой на первого заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Игоря Чикризова.

В семи муниципалитетах работы продолжаются. Там без света остаются 4,5 тыс. человек в 16 населенных пунктах.

Отмечается, что в результате грозы и шквалистого ветра в воскресенье в регионе было нарушено электроснабжение в 33 муниципальных образованиях. Так, без света остались более 52 тыс. человек, проживающих в 162 населенных пунктах.

"В числе повреждений - обрывы проводов линий электропередачи, излом траверс - конструктивных элементов опор, на которые крепится провод, а также разрушение изоляторов от прямых попаданий молний", - говорится в сообщении.

Также в результате непогоды было зафиксировано повреждение крыш, падение рекламных конструкций на линии электропередачи и излом опор ЛЭП.

Для помощи свердловским энергетикам прибыли аварийно-восстановительные бригады "МРСК-Урала" из Пермского края и Челябинской области.

Нарушения устраняют около 460 специалистов и порядка 190 единиц спецтехники.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе "МРСК-Урала", на данный момент без электричества остаются два небольших населенных пункта в Красноуфимском муниципальном районе - порядка 499 человек. К полуночи свет вернулся в дома более 26 тыс. жителей Свердловской области, которые проживают в 116 населенных пунктах региона.