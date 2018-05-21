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21.05.18 08:47

Площадь лесных пожаров в России за выходные увеличилась в десять раз

© РИА Новости. Анна Огородник
21 мая. Interfax-Russia.ru - Лесные пожары в минувшие сутки охватили в России почти 20,7 тыс. га (55 очагов), сообщает федеральная авиалесоохрана со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

За два дня выходных площадь возгораний увеличилась в десять раз, по данным на пятницу она составляла чуть более 2 тыс. га.

В Забайкальском крае за минувшие сутки на землях лесного фонда действовало 20 пожаров почти (9 тыс. га), в Амурской области зафиксировано 11 возгораний (7,3 тыс. га), еще три лесных пожара бушуют в Бурятии (2 тыс. га).

Девять очагов отмечено в Хабаровском крае (512 га), два пожара - в Свердловской области (24 га). По одному возгоранию в Челябинской (176 га), Курганской (100 га) областях, в Еврейской автономной области (45 га) и в Дагестане (11 га).

На Дальнем Востоке также горят два заповедника - огонь охватил 780 га заповедника "Норский" в Амурской области и 9 га заповедника "Бастак" в Еврейской автономной области. Кроме того, в Приамурье наблюдаются четыре возгорания на землях иных категорий на площади (650 га).

Лесным пожарным за сутки удалось ликвидировать 143 ранее возникших природных пожара на площади 9,5 тыс. га.

Борьбу с огнем в лесах ведут 3,7 тыс. человек, используя 937 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении задействовано 35 воздушных судов. В Амурской области в ликвидации очагов заняты 276 парашютистов-десантников федеральной авиалесоохрана.

Режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и в одном районе Бурятии.

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