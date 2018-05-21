Сосны на деньги, перечисленные Путиным, посадили в Иркутской области

21.05.18 08:56

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 мая. Interfax-Russia.ru - В Иркутской области в рамках акции "Всероссийский день посадки леса" высадили 80 тыс. сеянцев сосны на месте крупного лесного пожара, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Более тысячи сеянцев были приобретены на деньги, перечисленные президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, 27 апреля 2018 года глава государства по просьбе главы ВТБ пожертвовал финансовые средства на посадку сосен в Иркутском районе", - говорится в сообщении.

В акции приняли участие 750 человек, в том числе губернатор региона Сергей Левченко.

"Лесозаготовители сами восстанавливают тот лес, который вырубают. За этим тщательно следят специалисты министерства лесного комплекса. Но лес, который уничтожен пожарами, незаконными лесорубами, вредителями или болезнями, приходится восстанавливать нам. В этом принимают участие лесники, волонтеры, общественные организации, представители бизнеса - все, кому не безразлична судьба легких нашей планеты", - цитирует пресс-служба С.Левченко.

"Мы высадили сеянцы сосны на месте того леса, который, к сожалению, в 2009 году был уничтожен пожаром. Площадь посадки составила около 20 га", - уточнил глава региона.

В 2017 году в Иркутской области восстановили лес на площади 130 тыс. га - по сравнению с 2016 годом она выросла почти на 10%. При этом на 12 тыс. га посадили сеянцы вручную.

Как ранее сообщалось, в апреле на заседании попечительского совета Русского географического общества глава ВТБ Андрей Костин предложил Владимиру Путину принять участие в проекте "Подари лес другу", и пожертвовать 104 тыс. рублей на посадку 1040 саженцев сосны на месте сильнейшего лесного пожара под Иркутском. Президент согласился, и поручил списать с его счета в ВТБ необходимую сумму.