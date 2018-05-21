Объявили о закрытии: "Саратовским авиалиниям" не продлили сертификат эксплуатанта
  
Летели на рыбалку: частный вертолет с генералом ФСБ на борту разбился в Хабаровском крае
   
Новые взрывы: ликвидация пожара на арсенале в Пугачево может занять несколько дней
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
21.05.18 08:56

Сосны на деньги, перечисленные Путиным, посадили в Иркутской области

© РИА Новости. Александр Кряжев
21 мая. Interfax-Russia.ru - В Иркутской области в рамках акции "Всероссийский день посадки леса" высадили 80 тыс. сеянцев сосны на месте крупного лесного пожара, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Более тысячи сеянцев были приобретены на деньги, перечисленные президентом РФ Владимиром Путиным. Напомним, 27 апреля 2018 года глава государства по просьбе главы ВТБ пожертвовал финансовые средства на посадку сосен в Иркутском районе", - говорится в сообщении.

В акции приняли участие 750 человек, в том числе губернатор региона Сергей Левченко.

"Лесозаготовители сами восстанавливают тот лес, который вырубают. За этим тщательно следят специалисты министерства лесного комплекса. Но лес, который уничтожен пожарами, незаконными лесорубами, вредителями или болезнями, приходится восстанавливать нам. В этом принимают участие лесники, волонтеры, общественные организации, представители бизнеса - все, кому не безразлична судьба легких нашей планеты", - цитирует пресс-служба С.Левченко.

"Мы высадили сеянцы сосны на месте того леса, который, к сожалению, в 2009 году был уничтожен пожаром. Площадь посадки составила около 20 га", - уточнил глава региона.

В 2017 году в Иркутской области восстановили лес на площади 130 тыс. га - по сравнению с 2016 годом она выросла почти на 10%. При этом на 12 тыс. га посадили сеянцы вручную.

Как ранее сообщалось, в апреле на заседании попечительского совета Русского географического общества глава ВТБ Андрей Костин предложил Владимиру Путину принять участие в проекте "Подари лес другу", и пожертвовать 104 тыс. рублей на посадку 1040 саженцев сосны на месте сильнейшего лесного пожара под Иркутском. Президент согласился, и поручил списать с его счета в ВТБ необходимую сумму.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  21.05.18 15:29
Мосгорсуд не разрешил Серебренникову ходить на работу в "Гоголь-центр"
.
  21.05.18 11:46
Станция ВСМ "Москва-Казань" появится в составе пересадочного ТПУ "Рязанская"
.
  21.05.18 11:13
Почти на 20% перевыполнил май норму по осадкам в Москве
.
  21.05.18 11:02
Старинную березовую рощу восстановят в Новой Москве
.
  18.05.18 15:57
Пирумов, обвиняемый в хищении 450 млн рублей, арестован до 16 июля
.
  18.05.18 13:53
Дождь с грозой и порывистым ветром ожидаются в Москве в ближайшие часы
.
  18.05.18 12:03
Следствие просит арестовать экс-замминистра культуры, задержанного по делу о хищении 450 млн рублей
.
  18.05.18 11:32
После 2022 года начнется строительство радиальной линии метро от станции "Нижегородская"
.
  18.05.18 11:21
Более 100 млн рублей изъято у подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Москве
.
  18.05.18 11:05
Садовое кольцо будет перекрыто на время велопарада 20 мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket