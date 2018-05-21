Самолет, летевший рейсом "Анталья-Челябинск", экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации салона

21.05.18 09:43

© РИА Новости. Максим Блинов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Самолет, летевший из Антальи в Челябинск, экстренно сел в воскресенье в Волгограде, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник пресс-секретарь волгоградского аэропорта Диана Бакулина.

"Аэробус 321 турецкой авиакомпании "Onur Air", который следовал из Антальи в Челябинск, экстренно сел в аэропорту Волгограда вчера в 22:40 мск. Причиной стала разгерметизация салона", - сказала Д.Бакулина.

По ее словам, пассажиры были размещены в терминалах "С" и "С2", а пассажиры с детьми - в гостинице.

"В аэропорту работали сотрудники скорой медицинской помощи, пассажирам оказывалась психологическая помощь", - отметила Д.Бакулина.

Утром в понедельник в аэропорт Волгограда прибыл резервный борт. В настоящее время идет регистрация. Вылет назначен на 8:45 мск.