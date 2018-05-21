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21.05.18 09:10

Число автомобилей, воспользовавшихся Крымским мостом, приблизилось к 100 тысячам

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
21 мая. Interfax-Russia.ru - Первые выходные после запуска движения по мосту через Керченский пролив показали новый рекорд трафика дороги между Крымом и Кубанью, сообщила пресс-служба заказчика проекта - ФКУ Упрдор "Тамань" в понедельник утром.

"В воскресенье, 20 мая, по новой автотрассе проехало более 23,1 тыс. транспортных средств в обе стороны, что на 2 тыс. больше, чем было в день открытия движения, 16 мая. В субботу интенсивность движения составляла 20 тыс. транспортных средств в обе стороны", - говорится в пресс-релизе.

В целом, за пять суток мостом воспользовались почти 90 тыс. машин, мотоциклов и автобусов. Трафик в Крым несколько выше, чем в Краснодарский край: почти 46 тыс. против примерно 44 тыс.

ФКУ Упрдор "Тамань" добавляет, что самым распространенным нарушением правил дорожного движения на мосту остается остановка водителей на арочном пролете и на въезде на сооружение с таманского берега для фотографирования объекта и вида вокруг.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто утром 16 мая, грузовики пустят осенью текущего года, поезда - в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.

Дорога по мосту - участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тыс. автомобилей в сутки. Участок дороги находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

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