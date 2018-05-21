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21.05.18 09:21

Эмиссаров ИГИЛ нет на территории республики, заявил глава Чечни Кадыров

© РИА Новости. Сергей Гунеев
21 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эмиссаров ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) нет на территории республики, а появившаяся информация о причастности "Исламского государства" к нападению на храм в Грозном призвана отвести подозрение от истинных организаторов преступления.

"Конечно, иблисское государство (так Р.Кадыров называет ИГИЛ - ИФ) или то, что от неё осталось, торжествует, когда ему приписывают всё и вся. Я не говорю, что её сторонники не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер", - написал Р.Кадыров в воскресенье в своём канале в Telegram.

По его мнению, "переводить стрелки на ИГ, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей".

По словам главы Чечни, информационные порталы, отслеживающие информацию о деятельности ИГ, "осознанно или вслепую занимаются информационным сопровождением террористических акций".

"Когда иблисское государство практически разгромлено, некие зарубежные сайты с регулярным постоянством сообщают, что оно организовало всё, что на свете происходит (. . .). Цель ясна - внушить обывателю во всем мире, что иблисское государство до сих пор всесильная организация, способная готовить и осуществлять террористические акты", - пишет Р.Кадыров.

"Был на свете некий Салман Радуев, который смешил весь мир тем, что брал на себя ответственность, если ему сообщить, что в несуществующем городе, на несуществующем военном полигоне совершён подрыв арсенала", - напомнил Р. Кадыров.

Он отметил, что следственно-оперативная работа по делу о нападении на храм в Грозном успешно продвигается, и пообещал, что со временем подробная информация станет достоянием общественности.

"А что касается иблисского государства, то её отморозки способны были на самые коварные преступления. Благодаря твёрдой и решительной позиции, занятой в вопросе борьбы с ним Президентом России Владимиром Путиным, оно фактически разгромлено, лишено единого координирующего центра. Мы в эту борьбу внесли и вносим достойный вклад. В Чечне нет и никогда не будет никакого иблисского государства и его эмиссаров. А те, кто стояли за событиями в церкви Архангела Михаила, понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом. В этом никому не следует сомневаться", - подчеркнул Р.Кадыров.

Ранее портал Site Intelligence Group, отслеживающий информацию о деятельности террористов, сообщил, что ответственность за атаку на православный храм Михаила Архангела в Грозном взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В субботу Р.Кадыров сообщил "Интерфаксу", что в Грозном уничтожены четыре боевика, которые пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила. "Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены", - сказал Р.Кадыров.

Представитель правоохранительных органов позднее сообщил "Интерфаксу", что в результате нападения боевиков на церковь Архангела Михаила в центре Грозного и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов (они были командированы в Чечню из Саратовской области). "По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил о еще одном погибшем, в котором настоятель храма не признал прихожанина. Таким образом, он может оказаться пятым напавшим на храм боевиком.

Кроме того, он сообщил об одном прихожанине, получившем ранения.

Тем временем в СК подтвердили ликвидацию четырех боевиков, а также гибель двух полицейских и одного прихожанина.

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