Бывший заместитель директора ФСБ России скончался после аварийной посадки вертолета в Хабаровском крае

21.05.18 09:26

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 мая. Interfax-Russia.ru - Бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной службы безопасности России был на борту вертолета, который в ночь на понедельник совершил жесткую посадку в Хабаровском крае.

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России, 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации Тугуро-Чумиканского района.

Совладелец компании "Сонико-Чумикан" (Хабаровск) Виктор Медведев заявил агентству, что он был знаком с генералом и лично вылетал к месту аварии, чтобы забрать пострадавших.

"Мне позвонил директор авиакомпании, на которую они вышли после аварии. У них не было свободного вертолета в этот момент, чтобы забрать пострадавших людей из тайги. Пришлось вылететь самому. Я знаю этих ребят и лично был знаком с генералом Ежковым. В этом году ему должно было исполниться 72 года. Он прилетел на рыбалку", - сообщил собеседник агентства.

Генерал-полковник Анатолий Ежков до июля 2004 года занимал должность заместителя директора ФСБ РФ. Был уволен указом главы государства вскоре после нападения боевиков на Ингушетию (июнь 2004 года). После этого работал вице-президентом по безопасности и связям с государственными органами компании "Сибур".