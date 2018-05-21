Лесной пожар уничтожил более десятка жилых домов в курганском селе

21.05.18 09:54

© РИА Новости. Игорь Агеенко

21 мая. Interfax-Russia.ru - Около 30 строений сгорело в ночь на понедельник в селе Мыркайское Мишкинского района Курганской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Огонь пришел в населенный пункт из ближайшего леса. До половины первого ночи спасатели боролись с пожаром, в результате его удалось остановить. Однако огонь успел уничтожить 27 строений, 14 из которых - жилые дома", - говорится в сообщении.

В сгоревших домах проживали 36 человек, в том числе четверо детей.

В настоящее время работы по устранению последствий пожара продолжаются. Оставшиеся без жилья селяне разместились у родственников.

В Мыркайское выехал губернатор Алексей Кокорин.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Курганской области, пожар распространился с территории Альменевского района, его ликвидацию осложнял сильный ветер до 20 м/с и позднее сообщение о пожаре. Тем не менее, группировке сил и средств, задействованной на ликвидации огня, удалось отстоять около 100 жилых домов.

В тушении огня были задействованы 36 человек и 13 единиц техники: силы и средства постов муниципальной пожарной охраны "Коровье", "Сосново", "Мыркайское", Юргамышского лесничества, подразделений пожарно-спасательной части N31, седьмого отряда федеральной противопожарной службы области, оперативная группа главного управления МЧС России по Курганской области.