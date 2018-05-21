Потенциальные резиденты промпарка в Ульяновской ОЭЗ готовы инвестировать в проекты 400 млн рублей

21.05.18 10:05

© РИА Новости. Владимир Трефилов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Компании, подтвердившие свое намерение стать резидентами индустриального парка "Платформа" на территории портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Ульяновске, планируют инвестировать 400 млн рублей в оборудование для своих проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

"Среди этих проектов - немецкая компания, которая будет осуществлять в парке производство автокомпонентов, еще одна - российская - займется изготовлением автоматических дверей лифтов. Продолжает работу над своим проектом компания "НТМ", - цитирует пресс-служба генерального директора АО "ОЭЗ "Ульяновск" Олега Барабанова.

Индустриальный парк "Платформа" - четырёхэтажный комплекс типовых производственных и офисных помещений общей площадью 14 тыс. кв. м, рассчитан на размещение порядка 20 резидентов разного профиля. Парк включает открытую площадку для хранения грузов, а также парковки для легкового и грузового автотранспорта. Объем инвестиций частных компаний в создание парка составил 450 млн рублей, говорится в сообщении.

Губернатор региона Сергей Морозов провёл рабочую встречу с компаниями, размещающими производства в индустриальном парке "Платформа", ознакомился с их проектами, в частности с планами компании "НТМ Групп", которая участвует в создании российско-китайского медицинского кластера.

"Первый этап реализации этого проекта стартует летом этого года. Компания планирует создать сборочное производство портативного интеллектуального медицинского прибора для оперативного определения состояния здоровья пациентов, а также переносных аппаратов для УЗИ-исследований и цифровых детекторов для рентген-аппаратов. Такое компактное и современное оборудование мы могли бы использовать в учреждениях здравоохранения, которые работают в сельской местности. Со своей стороны мы будем оказывать резидентам индустриального парка поддержку в налаживании деловых связей, продвижении, что позволит им выходить на новые рынки и встраиваться в цепочки кооперации", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В последующем "НТМ Групп" планирует построить в ОЭЗ собственное предприятие.

Как сообщалось ранее, Ульяновская ОЭЗ образована в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 декабря 2009 года на территории, прилегающей к международному аэропорту "Ульяновск-Восточный". Законодательство подразумевает развитие в портовых ОЭЗ не только производств и сервисных центров, но и оптовой торговли, и складской деятельности.

Резидентам ОЭЗ предоставляются многочисленные преференции для ведения бизнеса: готовая инфраструктура и подключение к электросетям за счет бюджетов РФ и Ульяновской области; налоговые и таможенные льготы; предоставление земельных участков по минимальным ценам; режим "одного окна" - административная поддержка на всех уровнях власти и предоставление в аренду производственных, офисных и бытовых помещений.