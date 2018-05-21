Полтавченко не исключил участия в следующих выборах губернатора Петербурга

21.05.18 10:27

© РИА Новости. Владимир Астапкович

21 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не исключает участия в следующих выборах городского главы, которые состоятся в сентябре 2019 года.

"Есть много заделов и много задач, которые предстоит реализовать в ближайшее время и в перспективе. Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок", - сообщил Г.Полтавченко в интервью информационным агентствам.

Он подчеркнул, что не получал предложений в связи с кадровыми перестановками на федеральном уровне.

"Предложений (о переходе на новую должность - ИФ) не поступало. Мне интересно работать в Петербурге", - сказал Г.Полтавченко.

Полный текст интервью Г.Полтавченко опубликован на сайте www.interfax-russia.ru в разделе "Северо-Запад".