Шедевры мировой музыки прозвучат в Петербурге в честь юбилея Валерия Гергиева

21.05.18 10:38

© РИА Новости. Владимир Вяткин

21 мая. Interfax-Russia.ru - Торжественный вечер, посвященный 65-летию со дня рождения маэстро Валерия Гергиева, пройдет в Главном штабе Эрмитажа в понедельник, сообщает пресс-служба Смольного.

"Программу вечера составят произведения классической русской и зарубежной музыки знаменитых композиторов: Чайковского и Генделя, Бетховена и Римского-Корсакова, Рахманинова и Бизе, Хачатуряна и Орфа", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, участниками концерта станут оркестр театра "Мюзик-Холл" "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело, солистка Московской государственной академической филармонии Екатерина Мечетина, солисты Мариинского театра Екатерина Сергеева и Михаил Векуа, лауреат международных конкурсов Нини Чэнь (Китай).

Концерт пройдет в рамках шестнадцатого фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга".