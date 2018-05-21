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21.05.18 10:49

Петербург намерен подписать на ПМЭФ более 40 соглашений - Полтавченко

© РИА Новости. Александр Гальперин
21 мая. Interfax-Russia.ru - Петербург в рамках ПМЭФ 24-26 мая планирует подписать около 40 соглашений по разным направлениям, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в интервью информационным агентствам.

"Мы планирует подписать порядка 40 соглашений по разным направлениям. По традиции мы хотели бы сохранить интригу о конкретных соглашениях. Их участники просили нас сохранять конфиденциальность до последнего момента, так что сюрпризы обязательно будут", - сказал градоначальник.

Тем не менее он назвал два инвестпроекта по фармкластеру примерно по 1 млрд рублей каждый: это проект с участием немецких партнеров по созданию производства медицинских изделий из пластика, а также проект отечественного инвестора по разработке активных фармацевтических субстанций.

"Интересное соглашение мы планируем подписать со Сбербанком - об участии в нашем проекте "Единая карта петербуржца", а также по внедрению в развитие городской среды так называемых облачных технологий. Отдельный блок будет посвящен подписанию соглашений с северными регионами нашей страны, участвующих в реализации федеральной программы освоения Арктики. Ну и, конечно, будет много соглашений по объектам транспортной, спортивной, социальной инфраструктуры, имеющих стратегическое значение для развития Петербурга и повышения качества городской среды. Таких, как соглашение о намерениях по строительству автовокзала "Южный", - сообщил Г.Полтавченко.

По его словам, всего на ПМЭФ-2018 приедут представители крупных компаний более чем из 70 стран. "То есть, несмотря на соответствующую риторику, интерес у бизнеса в первую очередь, да и у политиков мирового уровня к форуму отнюдь не пропал. Надеемся, что он пройдет с не меньшим успехом, чем в предыдущие годы", - отметил губернатор.

"Девиз форума в этом году - "Экономика доверия". Мы постарались отразить его в городской экспозиции и показать разные проекты, направленные на улучшение социальной сферы жизни общества и городской среды в целом", - сказал Г.Полтавченко.

Площадь экспозиционно-деловой зоны города составит порядка 2 тыс. кв. м. Тема 315-летия Петербурга также будет присутствовать в экспозиции. Гостей ждут литературное и андерграунд-кафе, в оформлении которых раскрыты тема литературного, поэтического, театрального и музыкального, классического и современного Петербурга.

"Кроме того, мы решили на ПМЭФ напомнить об одной важной дореволюционной традиции. С 2012 года в День защиты детей, 1 июня, петербургский детский хоспис проводит акцию "Белый цветок". Ее цель - сбор средств для детей c тяжелыми заболеваниями и привлечение внимания общества к их проблемам. Презентация акции состоится на стенде Санкт-Петербурга. Акция возрождает дни "Белого цветка", проходившие в России с 1911 года. Члены Царской семьи ежегодно участвовали в акции, изготавливали вещи для благотворительных базаров и продавали цветы в помощь неизлечимо больным", - рассказал губернатор.

Полный текст интервью Г.Полтавченко опубликован на сайте www.interfax-russia.ru в разделе "Северо-Запад".

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