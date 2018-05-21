Старинную березовую рощу восстановят в Новой Москве

21.05.18 11:02

© РИА Новости. Абрам Штеренберг

21 мая. Interfax-Russia.ru - Старинную березовую рощу восстановят в музее-усадьбе "Остафьево" - "Русский Парнас", сообщает в понедельник портал столичной мэрии.

Как уточняется, речь идет о березовой роще в усадьбе Вяземских-Шереметевых в селе Остафьево на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Роща площадью 4,3 га находится в лесопарковой зоне усадьбы. Помимо берез, там можно встретить и деревья других пород.

Первая часть реставрационных работ уже завершена - в природном уголке высадили более 130 деревьев. "Во время второго этапа реставрации в северной части Карамзинской рощи появятся 228 берез", - отмечается в сообщении.

В материалах добавляется, что в роще проложат прогулочные дорожки. Также там обустроят круг, где детей будут катать на пони.

Полностью завершить воссоздание березовой рощи планируют в следующем году.

Березовую рощу высадили в 1808 году при сыне князя Андрея Вяземского Петре. В первой трети XIX века березовая роща насчитывала примерно 1 тыс. деревьев. В этой роще часто гулял историк и писатель Николай Карамзин, поэтому ее называют "Карамзинской".