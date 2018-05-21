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21.05.18 11:13
Почти на 20% перевыполнил май норму по осадкам в Москве
"Прирост влаги на главной городской метеостанции за 20 дней составил около 118% месячной нормы, которая в мае насчитывает 51 мм", - рассказал собеседник агентства.
По оценке синоптиков, самым дождливым днем месяца стало 19 мая, когда за 12 часов в городе выпало 14 мм осадков (27% месячной нормы).
Ранее "Интерфакс" сообщал, что с 18 по 20 мая в столице выпало около 40 мм осадков. По данным городского метеобюро, за трое суток на столицу вылилось почти 80% месячной нормы.
По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник температура воздуха в Москве не превысит 21 градуса. Во вторник в городе потеплеет до 22-24, в среду до 24-26, в четверг - до 27 градусов.
Небольшие осадки возможны в столичном регионе лишь в середине недели, уточняет ведомство.
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