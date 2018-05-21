Башнефть вновь повысила цены на бензин в Башкирии, пятый раз за 2018 год

21.05.18 11:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 мая. Interfax-Russia.ru - АНК "Башнефть" вновь повысила розничные цены на топливо в Башкирии: с 19 мая они выросли на 0,2-0,5 рубля.

Согласно данным ООО "Башнефть-Розница", цена за один литр Аи-92, ATUM-92, ATUM-95 после изменения составила 39,1 рубля, 39,7 рубля и 42 рубля соответственно. Цена дизельного топлива увеличилась до 42,3 рубля за литр.

Это уже четвертое повышение цен "Башнефтью" с начала мая и пятое за 2018 год. В первый раз в 2018 году бензин на заправках НК подорожал 10 апреля, затем 5 мая, 12 мая и 16 мая. Каждый раз цена повышалась на 0,3 рубля. В целом с начала 2018 года стоимость бензина на АЗС "Башнефти" выросла в среднем на 5%.

Повышение цен на дизельное топливо, считая нынешнее, имело место 6 раз с начала 2018 года.

В прошлом году НК повышала цены несколько раз, в целом за 2017 год рост цен на АЗС "Башнефти" в Башкирии составил 1,5-7,1%.

По данным ООО "Башнефть-Розница", розничная сеть компании насчитывает 544 собственных АЗС, расположенных в 15 регионах России, а также 61 партнерскую АЗС в пяти регионах.