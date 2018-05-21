Ночные заморозки ожидаются в Башкирии

21.05.18 11:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Похолодание до минусовых температур после 25-градусной жары прогнозируется в Башкирии, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям в понедельник.

" По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Башкирии, ночью и утром 22-23 мая местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы - 0 - минус 3 градуса", - говорится в сообщении.

Днем 21 мая в республике наблюдаются небольшие кратковременные дожди, грозы, град. Ветер северный, северо-западный, при грозах - шквалистое усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 17-22 градуса, по югу до 27 градусов.

На прошедших выходных в республике воздух прогревался до 28 градусов по Цельсию.