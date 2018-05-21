Трое мужчин найдены мертвыми в доме на окраине Самары

21.05.18 11:57

© РИА Новости. Николай Хижняк

21 мая. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения тел трех мужчин в одном из домов на окраине Самары, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"Тела мужчин 1978, 1980, 1986 годов рождения были обнаружены в доме на окраине Самары днем в воскресенье. По предварительной версии, мужчины могли отравиться - на месте происшествия обнаружены "фанфурики" и уксус. Мужчины ранее злоупотребляли спиртным", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия ведется доследственная проверка. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.