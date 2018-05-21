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21.05.18 12:08

Жители курганского села, лишившиеся крова из-за лесного пожара, получат материальную помощь

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
21 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Курганской области Алексей Кокорин распорядился оказать помощь погорельцам села Мыркайское Мишкинского района, где 14 жилых домов сгорело в ночь на понедельник.

"Каждая семья, которая потеряла в пожаре жилье или имущество, получит материальную помощь на приобретение вещей. Кроме того, в рабочем режиме по сгоревшим домам будет определена степень ущерба, в зависимости от этого будем либо приобретать жилье, либо выделять компенсации из резервного фонда правительства Курганской области", - приводит пресс-служба облправительства слова губернатора.

"Люди должны понимать, что в беде их никто не бросит, многое будет зависеть от органов местного самоуправления", - подчеркнул А.Кокорин.

В ходе совещания глава региона дал распоряжение помочь пострадавшим оперативно восстановить все документы за счет муниципального бюджета, а также круглосуточно вести наблюдение за населенными пунктами, чтобы исключить случаи мародерства.

Губернатор также подчеркнул, что виновники пожаров обязательно должны быть установлены и наказаны по закону.

В понедельник в село Мыркайское отправился начальник управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области Сергей Кетов, чтобы провести работу по оценке ущерба.

Как отмечает пресс-служба со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, крупные пожары зафиксированы в воскресенье в Притобольном, Мишкинском, Альменевском и Щучанском районах. На территории последнего введен режим ЧС.

Как сообщалось, пожар в селе Мыркайское распространился с территории Альменевского района, его ликвидацию осложнял сильный ветер до 20 м/с и позднее сообщение о пожаре. Тем не менее, группировке сил и средств, задействованной на ликвидации огня, удалось отстоять около 100 жилых домов.

Огонь успел уничтожить 27 строений, 14 из которых - жилые дома. В сгоревших домах проживали 36 человек, в том числе четверо детей.

В настоящее время работы по устранению последствий пожара продолжаются. Оставшиеся без жилья селяне разместились у родственников.

После тушения пожара в селе Мыркайское в своем доме по ул. Центральная обнаружено тело пенсионера 1931 года рождения. Ведется доследственная проверка.

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