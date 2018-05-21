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21.05.18 12:19

Медики следят за состоянием режиссера Сенцова, объявившего голодовку на Ямале

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
21 мая. Interfax-Russia.ru - Отбывающий наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе украинский кинорежиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку, остается под наблюдением врачей, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО.

"Сенцов все выходные находился под наблюдением врачей. Сейчас он также находится под наблюдением врачей, так как долгое время не принимает пищу, пьет кипяченую воду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние О.Сенцова стабильное. "Никаких жалоб у него нет. Никаких заявлений тоже он не делал", - добавил сотрудник пресс-службы.

О.Сенцов объявил голодовку в знак протеста против приговоров украинским гражданам в России, которых он назвал политзаключенными.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за попытку создания на территории Крыма террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

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