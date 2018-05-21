Бюджет Калужской области в I квартале исполнен с профицитом в 8,15% от доходов

21.05.18 12:31

© РИА Новости. Михаил Мордасов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Бюджет Калужской области в январе-марте текущего года исполнен с профицитом в размере 918,43 млн рублей или 8,15% от доходов, сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева на заседании правительства в понедельник.

Доходы бюджета в I квартале составили 11,259 млрд рублей, расходы - 10,341 млрд рублей.

"Доходов поступило на 718,6 млн рублей, или на 6,8%, больше поступлений соответствующего периода 2017 года. Исполнение утвержденного годового плана составило 21,8%", - отметила В.Авдеева.

Расходы бюджета, напротив, снизились по сравнению с январем-мартом прошлого года (тогда было потрачено 11,653 млрд рублей). При этом по-прежнему бюджет сохраняет социальную направленность, 63,2% трат пришлось на социальную сферу.

Как сообщалось ранее, доходы бюджета Калужской области на 2018 год утверждены в размере 51,699 млрд рублей, расходы - 53,267 млрд рублей, дефицит - 1,568 млрд рублей, или 2,9% от расходов.