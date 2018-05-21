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21.05.18 12:43
Природный пожар уничтожил 90 га сухостоя и кустарников в Дагестане
"В горах Гумбетовского района Дагестана горит сухостой. По информации, полученной от Лесопожарного центра, площадь, пройденная огнем, составляет 90 гектаров, из них площадь лесного фонда составляет 12 гектаров. Для усиления группировки на место прибыла специализированная пожарно-спасательная часть по тушению крупных пожаров", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, остались отдельные разрозненные очаги, происходит тление сухой травы, кустарников и лесной подложки на площади 3-4 гектара в труднодоступной скалистой местности.
Всего к ликвидации последствий пожара привлечены 165 человек и 32 единицы техники, отметили в МЧС региона.
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