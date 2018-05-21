Высокая пожароопасность в лесах более чем 60 регионов РФ прогнозируется в ближайшие сутки

21.05.18 13:00

© РИА Новости. Владимир Астапкович

21 мая. Interfax-Russia.ru - Более чем в 60 регионах России в ближайшие несколько дней прогнозируется высокая пожарная опасность в лесах, сообщает федеральная Авиалесоохрана в понедельник.

"По прогнозным данным, в течение ближайших трех суток, 21-23 мая, условия погоды с высокой вероятностью будут содействовать возникновению пожаров в результате неосторожного обращения с огнем на территории 61 региона России, где ожидаются средний, высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в таких условиях пожары могут возникать даже от незначительных источников огня и быстро распространяются.

Так, на территории Центральной России риск лесных пожаров сложился в Московской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской областях. Здесь ожидается средний "желтый" класс пожарной опасности. В Тверской области местами ожидается "чрезвычайный класс" пожарной опасности.

Также неблагоприятные погодные условия сложились на территории Северо-Западного федерального округа. Высокая опасность пожаров есть в Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Архангельской областях, Карелии и Коми.

"В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах на всей территории Астраханской области ожидается чрезвычайный класс пожарной опасности", - подчеркнули в ведомстве.

Условия для пожаров также есть в Крыму, Дагестане, Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском крае, Чеченской республике.

Высокий риск лесных пожаров существует на Дальнем Востоке. В частности, неблагоприятные погодные условия сложились в Амурской области, Хабаровском, Камчатском краях, где прогнозируются "высокий и чрезвычайный классы" пожарной опасности.

Риск лесных пожаров сохраняется и в регионах Сибири. "Чрезвычайный класс" пожарной опасности ожидается в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области.

На Урале под угрозой Челябинская область.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России за минувшие выходные увеличилась в десять раз. Лесные пожары в минувшие сутки охватили в России почти 20,7 тысяч гектаров.