Гроза ожидается в Петербурге накануне ПМЭФ, в дни форума будет тепло

21.05.18 13:11

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Петербурге и Ленинградской области в середине недели, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре.

В понедельник и вторник в Петербурге без осадков. Температура воздуха в понедельник плюс 21-23 градуса, во вторник плюс 24-26 градусов. В середине недели местами кратковременные дожди, в среду возможна гроза. В ночные часы температура воздуха плюс 10-12 градусов, днем плюс 18-20 градусов. В конце недели без осадков, воздух похолодает ночью до плюс 6-8 градусов, днем до плюс 17-19 градусов.

Погоду по Ленинградской области в начале недели будет определять антициклон. Осадков не ожидается, будет тепло: в понедельник плюс 20-25 градусов, во вторник плюс 22-27 градусов. Ветер юго-восточный южный 1-6 м/с.

В середине недели атмосферное давление понизится. Кратковременные дожди уже во вторник вечером пройдут по югу области, в среду и четверг кратковременные дожди, местами грозы будут наблюдаться в большинстве районов. Ветер с юго-западного 3-8 м/с, повернет к северному, северо-восточному и усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7-12 градусов, днем плюс 17-22 градуса.

В конце рабочей недели атмосферное давление снова повысится, погоду начнет определять антициклон. Осадков в дальнейшем не ожидается. Ветер сохранится северного направления 3-8 м/с. Температура воздуха понизится ночью до плюс 3-8 градусов, местами до нуля, днем до плюс 14-19 градусов.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет 24-26 мая.