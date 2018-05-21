Новый митрополит Псковский и Порховский Тихон прибыл в Псков

21.05.18 13:23

© РИА Новости. Владимир Астапкович

21 мая. Interfax-Russia.ru - Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) прибыл в Псков, передал корреспондент "Интерфакса".

Митрополита Тихона у входа в Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове священнослужители и прихожане встретили с хлебом и солью. Глава города Иван Цецерский поприветствовал нового владыку и пожелал ему доброго здоровья.

После Тихона облачили в рясу митрополита, и он возглавил богослужение в главном храме Псковской митрополии.

Митрополит в обращении к псковичам признался, что назначение стало для него неожиданностью. Отдельные слова благодарности он обратил к прежнему митрополиту Псковскому и Порховскому Евсевию.

В завершение Тихон сообщил, что в ближайшее время соберет священнослужителей для обсуждения насущных проблем. В частности, он призвал их подумать о сохранении псковских святынь и "высказать свои предложения о важнейших вещах".

Епископ Тихон (Шевкунов) был назначен главой Псковской митрополии решением Синода Русской православной церкви 14 мая с оставлением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре. Он управлял Сретенским монастырем, изначально имевшим статус подворья Псково-Печерской обители, с 1993 года. Был ректором Сретенской семинарии, главным редактором крупнейшего тематического портала "Православие.ру".

17 мая патриарх Кирилл возвел епископа Псковского и Порховского Тихона в сан митрополита.

14 мая Священный синод рассмотрел прошение прежнего митрополита Евсевия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста и удовлетворил его. Местом пребывания на покое митрополита Евсевия определен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.