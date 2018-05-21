Более 20 производителей минводы могут лишиться права на использование названия "Ессентуки"

21.05.18 13:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 мая. Interfax-Russia.ru - АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) направило заявления в Роспатент о том, чтобы 22 производителя минеральной воды в Кавминводах были лишены права на использование названия "Ессентуки", сообщает пресс-служба АО.

"Причиной обращения КМКР в Роспатент послужило то, что алгоритм возврата свидетельства о праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) не регламентирован законодательно. То есть не существует четкого описания процедуры досрочного прекращения действия данного документа", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что согласно распоряжению, вынесенному на заседании правительства РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) вправе прекратить действие документа у предприятий, утративших право производить воду под наименованием "Ессентуки".

"Официальный отзыв свидетельства о праве на НМПТ для правоохранительных органов является основанием для более уверенных действий в отношении производителей контрафактной минеральной воды. Таким образом, после прекращения действия свидетельства ответственные структуры смогут легко идентифицировать продукцию производителя как фальсификат. Мы рассчитываем на оперативное рассмотрение вопроса Роспатентом", - приводятся в сообщении слова первого заместителя исполнительного директора КМКР Евгения Левицкого.

Заявления по каждому из 22 производителей минеральной воды будут назначены к рассмотрению Роспатентом в срок до 1 июня.

Пресс-служба КМКР уточняет, что наименование места происхождения товара служит для индивидуализации товаров. Оно подтверждает, что маркированный НМПТ товар обладает особыми качествами. Свидетельство о праве на НМПТ производитель получает в Роспатенте на основании заключения Минздрава. Эти документы выдаются в отношении определенной скважины конкретного месторождения сроком на 10 лет.

В пресс-службе компании агентству "Интерфакс-Юг" пояснили, что есть недобросовестные производители минеральной воды, которые добывают воду из одних источников, а продают под другим названием.

"Они получили свидетельство на наименование, например, "Ессентуки 4" или "Ессентуки 17" несколько лет назад. Но сами добывают минеральную воду не на Ессентукском месторождении. Так как бренд "Ессентуки" наиболее известен, зачастую используют его", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в недобросовестной конкуренции и незаконном использовании наименований "Ессентуки", по заявлению КМКР, ФАС уличил ЗАО "Минеральные воды Железноводска", ООО "Ессентукские минеральные воды+", ООО Фирма "Меркурий", ЗАО "Водная компания "Старый источник", ООО "Объединенная водная компания" и ООО "Ессентукский пивзавод".

Указанные компании получили от УФАС требования о необходимости прекращения производства и продажи минеральной воды "Ессентуки N17" и "Ессентуки N4", розлив которых шел из скважин, не указанных в соответствующих ГОСТах.

В данный момент на стадии апелляционного рассмотрения находятся судебные иски в отношении ЗАО "Водная компания "Старый источник" и ООО "Объединенная водная компания". Ранее суд признал контрафактным произведенный ими товар, содержащий на этикетках информацию о том, что минеральная вода "Ессентуки N17" и "Ессентуки N4" добывается из скважин NN 47, 49 Нагутского месторождения. Заявления об аналогичных нарушениях в отношении ООО "Источники Кавказа" находится на судебном рассмотрении.

В пресс-службе КМКР также сообщили, что в 2017 году арбитражный суд запретил ООО "Ессентукский пивзавод" производить и реализовывать минеральную воду, на этикетках и упаковках которой использовалось наименование "Ессентуки N17", при производстве минеральной воды из скважин, не относящихся к ессентукскому месторождению.

Названия "Ессентуки N17", "Ессентуки N4", "Смирновская", "Славяновская" и "Нарзан" являются зарегистрированными наименованиями места происхождения товара. Использовать при производстве и реализации минеральной воды, защищаемой НМПТ, наименования "Ессентуки", "Нарзан" и любые их производные (типа "Ессентукский", "город Ессентуки" и прочее) производитель может только при наличии свидетельства Роспатента на основании заключения Минздрава. Эти документы выдаются в отношении определенной скважины конкретного месторождения.

АО "КМКР" - крупнейший недропользователь Кавказских минеральных вод, обеспечивает санаторно-курортный комплекс региона минеральными водами и лечебной грязью. Их добычу компания ведет на Кисловодском, Ессентукском, Пятигорском, Бештаугорском, Железноводском и Тамбуканском месторождениях. Помимо этого, занимается развитием гидроминеральной базы курортов, мониторингом на месторождениях, ведет геологоразведочные работы, делает бальнеологические и другие препараты из природного сырья.