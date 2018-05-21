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21.05.18 13:59
Дагестан направит 3 млн рублей на выкуп оружия и взрывчатых веществ у населения
На мероприятия программы выделено 3 млн рублей. Средства из этой суммы перечисляются Минюстом республики на счета сдавших оружие граждан, открытые ими в кредитных учреждениях.
"Так, по состоянию на 15 мая, в министерство юстиции Дагестана поступило 17 заявок от граждан, добровольно сдавших огнестрельное оружие. Выплаты составили 541 тыс. 70 рублей", - говорится в сообщении.
Размеры выплат за каждый вид оружия установлены постановлением правительства Дагестана. К примеру, выплаты за пистолет или револьвер составляют 30 тыс. рублей; за автомат - 40 тыс. рублей; за охотничье гладкоствольное ружье - 3 тыс. рублей.
В 2017 году на реализацию данного мероприятия также было выделено 3 млн рублей, которые были освоены в полном объеме.
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