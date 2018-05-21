Дагестан направит 3 млн рублей на выкуп оружия и взрывчатых веществ у населения

21.05.18 13:59

© РИА Новости. Фото пресс-службы МВД РФ

21 мая. Interfax-Russia.ru - Минюст Дагестана совместно с региональным управлением Росгвардии и МВД России по Дагестану реализует программу по выкупу у населения добровольно сдаваемого оружия, сообщает пресс-служба министерства юстиции республики.

На мероприятия программы выделено 3 млн рублей. Средства из этой суммы перечисляются Минюстом республики на счета сдавших оружие граждан, открытые ими в кредитных учреждениях.

"Так, по состоянию на 15 мая, в министерство юстиции Дагестана поступило 17 заявок от граждан, добровольно сдавших огнестрельное оружие. Выплаты составили 541 тыс. 70 рублей", - говорится в сообщении.

Размеры выплат за каждый вид оружия установлены постановлением правительства Дагестана. К примеру, выплаты за пистолет или револьвер составляют 30 тыс. рублей; за автомат - 40 тыс. рублей; за охотничье гладкоствольное ружье - 3 тыс. рублей.

В 2017 году на реализацию данного мероприятия также было выделено 3 млн рублей, которые были освоены в полном объеме.