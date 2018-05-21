Китаянка арестована за попытку взятки сотрудникам ФСБ ради освобождения соотечественников в Калужской области

21.05.18 14:12

© РИА Новости. Константин Родиков

21 мая. Interfax-Russia.ru - Гражданка Китая, пытавшаяся дать сотрудникам ФСБ взятку смартфонами или суммой эквивалентной их стоимости, отправлена под арест, сообщил в понедельник Следственный комитет России (СКР) в своем канале в мессенджере " ТамТам ".

"Гражданка Китая пыталась дать взятку сотрудникам ФСБ за освобождение 26 соотечественников, задержанных в Калужской области за нарушение миграционного режима,- говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина предложила двум сотрудникам Федеральной службы по смартфону iPhone X каждому, либо их стоимость в денежном эквиваленте и была задержана с поличным при передаче 100 тыс. рублей.

"Возбуждено уголовное дело. Суд избрал задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.