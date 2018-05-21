Боксерский поединок за титул чемпиона России и СНГ пройдет в Воронеже

21.05.18 14:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 мая. Interfax-Russia.ru - Боксерский поединок за титул чемпиона России и СНГ состоится 27 мая в рамках Fights of the future в Воронеже, сообщил глава промоутерской компании Victory Team Андрей Халайджан на пресс-конференции в понедельник в воронежском пресс-центре агентства "Интерфакс ".

"Главный бой вечера - бой за титул чемпиона России между представителем Victory Team воронежцем Сергеем Шараповым и боксером Евгением Шведенко. На сегодня Шарапов является действующим чемпионом России и будет защищать свой титул. Всего в программе вечера бокса запланировано восемь профессиональных боев, четыре из которых за титул", - сказал промоутер.

По его словам, планируется, что мероприятие посетят около трех тысяч зрителей. "Это событие европейского масштаба. Бой такого уровня проходит в Воронеже впервые. Оба боксера входят в мировой Топ-200. Победа в этом бою даст возможность попасть в топ-50. Если кратко сказать о боксерах, то Евгений Шведенко тренируется и проживает в Калифорнии, он провел восемь боев на профессиональном ринге, процент нокаутов у него более 50%. Сергей Шарапов все свои последние бои заканчивал нокаутом. В дальнейшем оба спортсмена планируют побороться за титул чемпиона мира", - отметил А. Халайджан.

Он добавил, бой за титул чемпиона СНГ проведут россиянин Артур Осипов и Грачик Маргарян из Армении.

Среди почетных гостей ожидается известный боксер Денис Лебедев, сказал А.Халайджан.