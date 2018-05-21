Кремле не намерен комментировать высказывания СМИ о подаренном Меркель букете

21.05.18 15:13

© РИА Новости. Алексей Никольский

21 мая. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с тем, как в немецкой прессе был воспринят букет цветов, который Владимир Путин преподнес канцлеру Германии Ангеле Меркель, встречая ее в своей резиденции в Сочи в минувшую пятницу.

В отдельных публикациях германской прессы этот подарок был истолкован как оскорбление и проявление сексизма - желания президента РФ показать, что он не воспринимает канцлера Германии как равноправного партнера.

На вопрос журналистов, как в Кремле реагируют на подобные публикации, Д.Песков сказал: "Никак не реагируем, у нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы - и коллегам по работе, и визави по международным отношениям". "Для нас это является скорей признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся", - заключил пресс-секретарь президента.