Московские вокзалы отметят наклейками для селфи в преддверии ЧМ по футболу

21.05.18 15:57

© РИА Новости. Максим Блинов

21 мая. Interfax-Russia.ru - На девяти столичных вокзалах появятся наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов и с надписью "Фотографировать разрешено". Они помогут туристам и болельщикам чемпионата мира по футболу подобрать идеальные места для первого фото в Москве, сообщает в понедельник сайт мэра.

"Отметки можно увидеть в залах ожидания, бизнес-зонах, перронах и на привокзальных площадях. В среднем на каждом вокзале будет по 20 таких наклеек", - говорится в сообщении пресс-службы мэра.

Такие же стикеры появятся на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК), на 48 платформах железной дороги и в зданиях 13 пересадочных узлов. Всего на МЦК разместят 190 зеленых отметок с лучшими ракурсами для фотографий, отмечается в сообщении на сайте.

"Акция начинается в преддверии чемпионата мира по футболу. Ее цель - популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам и туристам, что сделать первый красивый снимок можно сразу - сойдя с поезда. А многие станции МЦК, к примеру, находятся в пределах исторической Москвы. Там можно найти отличный ракурс для фотосъемки", - приводят в сообщении слова представителя пресс-службы Московской железнодорожной дороги ОАО "РЖД".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.