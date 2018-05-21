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21.05.18 15:46

И.о. командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Моисеев

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
21 мая. Interfax-Russia.ru - Министр обороны России назначил вице-адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом.

"14 мая в соответствии с приказом министра обороны я приступил к исполнению обязанностей командующего Черноморским флотом. Временно исполняющий обязанности - уточняю, чтобы всем было понятно", - сказал А.Моисеев журналистам в понедельник в Севастополе после встречи с губернатором города Дмитрием Овсянниковым.

Как сообщалось, адмирал Александр Витко, который командовал ЧФ пять лет, пошел на повышение.

А.Моисеев в ноябре 2017 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил России с должности командующего подводными силами Северного флота. Дважды награждён орденом Мужества. Сначала - на должности старшего помощника командира атомной подводной лодки (АПЛ) "Карелия", за первый в современной истории России поход к Северному полюсу в 1994 году. Второй раз - за руководство переходом АПЛ "Рязань" с Северного на Тихоокеанский флот. Этот поход проходил подо льдами Арктики в 2008 году.

В 1998 году, командуя АПЛ "Новомосковск", А.Моисеев вошёл и в историю космонавтики как командир подводного крейсера, который впервые успешно запустил на околоземную орбиту космический спутник.

В феврале 2011 указом президента Российской Федерации года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану 1-го ранга Александру Моисееву было присвоено звание Героя России. В 2011 году А.Моисеев окончил Военную академию Генерального штаба.

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