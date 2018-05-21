Первая экспедиция "Перешагни Волгу" стартует от истока реки в Тверской области

21.05.18 16:30

© РИА Новости. Руслан Кривобок

21 мая. Interfax-Russia.ru - Экспедиция "Перешагни Волгу", участники которой преодолеют несколько сотен километров на велосипедах, автомобилях, байдарках и пешком, пройдет 23-26 мая в Тверской области, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Экспедиция организована правительством региона и приурочена к Дню Волги, который отметили в России 20 мая. Маршрут пройдет от истока Волги через Ширков погост, Селижарово, Старицу и завершится в Твери. Среди участников - опытные путешественники, журналисты и блогеры", - отметил собеседник агентства.

По его словам, маршрут стартует у деревни Волговерховье Осташковского района, где берет начало великая русская река. В первый день участники перейдут ее, поделятся видео и фото в прямом эфире и в социальных сетях с хештегом #ПерешагниВолгу.

"Затем начнется велоэтап, большая часть которого пролегает вдоль живописного озера Стерж. Он завершится около уникальной деревянной 45-метровой церкви Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом погосте в Пеновском районе", - сказали в пресс-службе.

Второй день путешествия пройдет на автомобилях с остановками в Селижарово и на Верхневолжском бейшлоте - первом гидротехническом сооружении на Волге. Центральное событие этого дня - омовение в Оковецком источнике, вода в котором круглый год имеет температуру плюс 4 градуса.

"Третий день путешествия - водный этап. Участников экспедиции ждет сплав на байдарках по Волге. Четвертый день - пеший поход вдоль берега Волги. 26 мая участники прибудут в Тверь. У памятника Афанасию Никитину в центре Твери состоится подведение итогов путешествия", - уточнили в пресс-службе.

На развитие разных видов туризма на территории Верхневолжья, в том числе активного, направлена отраслевая госпрограмма на 2018-2023 годы, которая утверждена региональным правительством в прошлом году.

"По мнению губернатора Игоря Рудени, нарастить туристический потенциал Тверской области можно за счет улучшения качества сервиса и логистики, расширения базы отелей, повышения доступности объектов туристического притяжения", - добавили в пресс-службе.