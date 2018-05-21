Движение грузовиков ограничат в Саранске в дни проведения матчей ЧМ-2018

21.05.18 16:33

© РИА Новости. Владимир Сергеев

21 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Саранска (Мордовия) в связи с проведением матчей ЧМ-2018 вводят ограничения движения по въезду грузового транспорта на территорию города по автодорогам местного значения с 10 июня по 30 июня, сообщается в пресс-релизе городской администрации.

В период ограничений транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по дорогам Саранска смогут передвигаться только с 21:00 до 06:00 следующих суток (местное время совпадает с московским - ИФ). В дни проведения матчей ЧМ-2018 в Саранске - 16, 19, 25 и 28 июня - будет действовать другой временной интервал. В эти дни для большегрузов вводится запрет на въезд на территорию Саранска и движение по городским дорогам с 00:00 16 июня до 06:00 17 июня, с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня, с 00:00 25 июня до 06:00 26 июня, с 00:00 28 июня до 06:00 29 июня.

Жители, зарегистрированные на территории Мордовии и Саранска, в частности, которые имеют транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, смогут без ограничений въезжать в столицу республики.

Транспортные средства с максимальной массой до 3,5 тонны, собственниками которых являются жители других регионов, иностранных государств, не имеющие паспорт болельщика или билет на футбольный матч, необходимо будет оставить на перехватывающих парковках.

Пресс-служба напоминает, что в соответствии с указом президента РФ от 9 мая 2017 года запрет на въезд в Саранск автобусов будет действовать в период с 1 по 30 июня. Исключение составляют автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.

Под ограничения также не попадают автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" и обеспечивающей передачу в транспортную дирекцию ЧМ-2018 в РФ информации о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов, при условии, что владельцы таких автобусов направили в названную автономную некоммерческую организацию уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию Саранска. Кроме того, въезд в город будет разрешен автобусам, в отношении которых МВД по Мордовии принято решение о разрешении въезда на территорию Саранска.

Особый транспортный режим вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог столицы, отмечается в сообщении.

Летом в Саранске должны пройти четыре матча группового турнира ЧМ-2018: 16,19,25 и 28 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.