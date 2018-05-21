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Память жертв Кавказской войны почтили в Карачаево-Черкесии

© РИА Новости. Денис Абрамов
21 мая. Interfax-Russia.ru - Памятное шествие и митинг, посвященные 154-й годовщине окончания Кавказской войны, прошли в столице Карачаево-Черкесии Черкесске.

В знак уважения к памяти всех погибших в годы Кавказской войны сотни представителей разных поколений прошли памятным шествием по центральной улице Черкесска к памятнику жертвам Кавказской войны, где состоялся митинг, передает корреспондент "Интерфакс-Юг".

"Память о полных драматизма событиях Кавказской войны служит нам напоминанием о том, что нужно ценить человеческую жизнь, жить в мире и согласии в единой семье народов нашей многонациональной страны", - отметил председатель правительства КЧР Аслан Озов, обращаясь к собравшимся от имени главы Карачаево-Черкесии Р.Темрезова.

"Только при взаимном уважении друг к другу, мы сможем решать социально-экономические проблемы, способствовать сохранению языка, культуры и традиций народов Карачаево-Черкесии и всей России, с уверенностью смотреть в завтрашний день на исторической земле наших предков", - сказал А.Озов.

Он подчеркнул, что суровые уроки прошлого следует знать и помнить, и, прежде всего, для того, чтобы такие трагедии никогда больше не повторялись.

В свою очередь председатель совета общественного движения "Адыгэ-Хасэ - Черкесский парламент" КЧР, представитель международной черкесской ассоциации Али Асланов отметил, что по жертвам Кавказской войны сегодня скорбят более чем в 50 странах мира, в которых проживают соотечественники.

"Наше общество все в большей мере осознает, что не бывает чужой трагедии, чужой боли. Пример тому - памятник жертвам Кавказской войны, объединивший всех жителей нашей Карачаево-Черкесии", - сказал А.Асланов.

Участники митинга отмечали, что, несмотря на испытания, народы выжили, сохранили свою самобытность и уникальность. И главный вывод из уроков истории в том, что нужно беречь прошлое, ценить настоящее и идти вперед, сохраняя мир и дружбу.

Участники памятного митинга почтили память жертв Кавказской войны минутой молчания, а затем возложили венки и цветы к памятнику в знак уважения и почтения погибших в Кавказской войне.

Кавказская война, длившаяся десятки лет, завершилась 21 мая 1864 года.

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