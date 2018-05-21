Дожди в Алтайском крае могут стать причиной подъема уровня воды в реках во время второй волны паводка

21.05.18 16:38

© РИА Новости. Денис Абрамов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Более 14 тыс. специалистов готовятся выйти на борьбу со второй волной паводка в Алтайском крае, сообщает в понедельник пресс-центр правительства региона.

"В связи с предстоящими осадками в течение ближайших дней ожидается подъем уровней воды в реках края. (...) Для безопасного пропуска паводковых вод создана группировка сил общей численностью более 14 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Вторую волну паводка в крае ожидают в конце мая - начале июня. Это период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах соседней Республики Алтай. Из-за таяния снега в реках резко вырастают уровни воды выше критических отметок, что становится причиной масштабных подтоплений.

"Насколько сложной будет обстановка, зависит от целого ряда факторов, но подготовка к сезону половодья всегда идет по максимуму, исходя из наихудшего варианта развития событий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время первой волны паводка в текущем году Алтайском крае пострадавшими признаны более 18 тыс. жителей региона, а ущерб транспортной инфраструктуре в общем объеме превышает 1 млрд рублей.