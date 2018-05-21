Прокуратура ищет источник инфекции в свердловском детсаду, шестерым воспитанникам которого понадобилась помощь медиков

21.05.18 16:41

© РИА Новости. Игорь Зарембо

21 мая. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Карпинска (Свердловская область) проводит проверку в связи с обращением за медицинской помощью воспитанников детского сада N23, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

За последние несколько дней шесть воспитанники детсада обратились к врачам с жалобами на боль в животе, рвоту и недомогание. Четверо детей находятся на стационарном лечении, двое - на амбулаторном, говорится в сообщении.

По предварительным данным, у двух детей диагностирована ротовирусная инфекция, у трех выявлен гастроэнтерит.

Работа детсада не приостановлена.

Прокуратура устанавливает обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продуктов, проводятся исследования.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, ведомство проводит эпидемиологическое расследование.

"К нам поступило шесть уведомлений об острой кишечной инфекции. Сейчас там (в детском саду - ИФ) проводится эпидемиологическое расследование. Выделена ротовирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.