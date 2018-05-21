Самый большой в России мармелад весом 250 кг планируют изготовить в Тверской области

21.05.18 17:13

© РИА Новости. Сергей Пятаков

21 мая. Interfax-Russia.ru - В Лихославльском районе Тверской области 10 июня изготовят мармелад весом 250 кг, который планируется занести в Книгу рекордов России, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Рекорд предполагается установить 10 июня, в День города Лихославля, на фабрике компании "Мармеладная сказка". Самый большой мармелад станет новым тверским рекордом после самого большого в России фондю в 122,75 кг, которое приготовили 12 мая в Конаково Тверской области на гастрономическом фестивале "Верещагин СырFest 2018", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на развитие событийного и других видов туризма, создание объектов туристического притяжения на территории Верхневолжья направлена отраслевая госпрограмма на 2018-2023 годы, которая утверждена региональным правительством.

"Наши основные сегменты - активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический. На это нужно ориентироваться в работе по развитию туриндустрии Тверской области", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Игоря Рудени.

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