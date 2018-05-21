Вологодчина приступила к исполнению новых "майских" указов президента

21.05.18 17:32

© РИА Новости. Антон Денисов

21 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Вологодской области начали работу по исполнению новых "майских" указов президента, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

Заявление о начале работы сделал глава Вологодчины Олег Кувшинников на оперативном совещании.

"Нам всем предстоит максимально срочно и ответственно включаться в работу по исполнению поручений президента РФ. Поставленные в указе задачи согласуются с задачами стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года. При этом некоторые из них реализуются в регионе с опережением", - подчеркнул губернатор.

О.Кувшинников поручил департаменту стратегического планирования провести оценку соответствия документов с указом президента от 7 мая 2018 года, департаменту финансов - оценить потребность в его ресурсном обеспечении и синхронизировать эти цифры с министерством финансов.

По информации пресс-службы, руководителям проектных комитетов необходимо скорректировать действующий портфель региональных стратегических проектов и государственных программ с учетом реализации нового указа главы государства.

Еще одно поручение губернатора - ежегодно при формировании проекта регионального бюджета предусматривать в приоритетном порядке средства на реализацию мероприятий национальных программ и областных проектов, направленных на достижение целевых показателей.

7 мая Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", которым определено девять приоритетных направлений развития страны. Эти цели будут реализовываться через 12 национальных проектов, которые правительство РФ разработает совместно с органами государственной власти субъектов до 1 октября текущего года.

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