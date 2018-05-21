Ставропольские пекарни начали выпуск хлеба с этикетками по ПДД

21.05.18 18:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 мая. Interfax-Russia.ru - На прилавках продуктовых магазинов на Ставрополье появились хлебобулочные изделия, на упаковках которых прикреплены этикетки с информацией по правилам дорожного движения, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

"Привлечь таким образом внимание покупателей решили сотрудники Госавтоинспекции и обратились с предложением к владельцам местных пекарен", - говорится в сообщении.

Вместо обычной полиэтиленовой упаковки покупатели получают товар с информативной листовкой пропагандисткой направленности - с призывом соблюдать ПДД.

"Дизайн этикеток был разработан сотрудниками ГИБДД, исходя из основных причин автоаварий в регионе: надписи призывают соблюдать безопасный скоростной режим, не садиться за руль в усталом или нетрезвом виде, соблюдать правила перевозки детей и обязательно пристегиваться ремнем безопасности", - отмечается в сообщении.

Большая часть листовок предупреждает о начале летних каникул и призывает обратить внимание на детей, которые скоро будут большую часть времени проводить на улице.

Акция по выпуску хлеба с информацией о ПДД продлится до 1 июня.