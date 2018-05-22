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22.05.18 06:11
Землетрясение силой до 4 баллов произошло на Камчатке
"Сейсмическое событие произошло в понедельник поздно вечером по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 95,8 км в 56 км северо-восточнее пос. Ключи, в 445 км от Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.
Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 12,9.
"Жители Ключей ощутили подземные толчки силой до четырех баллов", - сказал геофизик.
В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что в результате этого землетрясения никто не пострадал, разрушений нет.
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