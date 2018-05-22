Электронные визы для посещения Дальнего Востока получили свыше 15,2 тыс. иностранцев

22.05.18 06:13

© РИА Новости. Руслан Кривобок

22 мая. Interfax-Russia.ru - С августа прошлого года для посещения российского Дальнего Востока выдано 15,248 тыс. электронных виз, из которых большая часть приходится на граждан КНР и Японии, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

В том числе гражданам КНР выдано более 10,1 тыс. виз, Японии - свыше 3,6 тыс.

Упрощенным визовым режимом воспользовались 9 тыс. 907 иностранных гражданина из 14 стран.

Самыми активными стали жители КНР (более 6,8 тыс. человек) и Японии (свыше 2,8 тыс. человек).

В Минвостокразвития напоминают, что подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

По электронной визе можно прибыть в Приморский и Камчатский края, а также на Сахалин.

Закон о распространении механизма электронной визы на другие воздушные пункты Дальнего Востока планируется рассмотреть в Госдуме 5 июня.

Перечень пунктов пропуска будет дополнительно определен правительством РФ.