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22.05.18 06:13
Электронные визы для посещения Дальнего Востока получили свыше 15,2 тыс. иностранцев
В том числе гражданам КНР выдано более 10,1 тыс. виз, Японии - свыше 3,6 тыс.
Упрощенным визовым режимом воспользовались 9 тыс. 907 иностранных гражданина из 14 стран.
Самыми активными стали жители КНР (более 6,8 тыс. человек) и Японии (свыше 2,8 тыс. человек).
В Минвостокразвития напоминают, что подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.
По электронной визе можно прибыть в Приморский и Камчатский края, а также на Сахалин.
Закон о распространении механизма электронной визы на другие воздушные пункты Дальнего Востока планируется рассмотреть в Госдуме 5 июня.
Перечень пунктов пропуска будет дополнительно определен правительством РФ.
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