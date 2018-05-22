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22.05.18 06:16
Уголовное дело завели в отношении директора стройкомпании на Северных Курилах, задолжавшего зарплату рабочим из Киргизии
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "СПИРО" по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по уголовному делу изымается бухгалтерская документация, проводятся допросы работников предприятия, руководства компании и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Пресс-служба также отмечает, что зарплата работникам ООО "СПИРО" не выплачивалась с марта 2018 года и при этом директор строительной компании "имел реальную возможность исполнить обязательства по выплате заработной платы".
Следователи установят точную сумму задолженности по зарплате ООО "СПИРО" перед каждым работником, обещает пресс-служба.
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