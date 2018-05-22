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22.05.18 06:25
Три села на реке Лена остаются подтопленными в Якутии
"Подтоплено 145 дворовых территорий с населением 370 человек, из них 124 ребенка. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым, от размещения в пунктах временного размещения отказались", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в ближайшие сутки прогнозируется повышение уровня воды в трех селах Кобяйского района, села Березовка Среднеколымского района и села Зырянка Верхнеколымского района. У села Зырянка наблюдается выход воды на пойму с подтоплением взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.
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