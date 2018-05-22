Три села на реке Лена остаются подтопленными в Якутии

22.05.18 06:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

22 мая. Interfax-Russia.ru - Подтоплено три села на реке Лена в Хангаласском и Кобяйском районах Якутии, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии

"Подтоплено 145 дворовых территорий с населением 370 человек, из них 124 ребенка. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым, от размещения в пунктах временного размещения отказались", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ближайшие сутки прогнозируется повышение уровня воды в трех селах Кобяйского района, села Березовка Среднеколымского района и села Зырянка Верхнеколымского района. У села Зырянка наблюдается выход воды на пойму с подтоплением взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.