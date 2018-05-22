Семь фрагментов ракеты-носителя "Союз 2.1а" обнаружено в Вилюйском районе Якутии

22.05.18 06:28

© РИА Новости. Саид Царнаев

22 мая. Interfax-Russia.ru - Воздушно-поисковой группой обнаружено и зафиксировано место падения семи крупных фрагментов центрального блока ракеты-носителя "Союз-2.1а" в Вилюйском районе, сообщает пресс-служба министерства охраны природы Якутии.

Места падения еще двух фрагментов створок головного обтекателя обнаружены в Алданском районе.

"Фрагменты ракеты-носителя находятся в труднодоступном месте в лесном массиве, поэтому их эвакуация будет производиться только после подготовки места для посадки вертолета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что воздушно-поисковая группа продолжит поиски в северной части района падения. Отбор проб почвы в местах обнаружения фрагментов, разделку фрагментов на части и их эвакуацию планируется начать 23 мая.